Op Camping Marva I in Middelkerke is gisteren een vrouw overleden door de extreme hitte.

Het gaat om een vrouw van 66 jaar uit Waterloo. Volgens de politie zat de vrouw voor haar caravan in de volle zon, toen ze onwel is geworden. Haar buurvrouw zag alles gebeuren en belde de hulpdiensten. De mug kwam ter plaatse, maar het mocht niet baten. De vrouw uit Waterloo is ter plekke overleden.