Vroegere VTI Brugge tegen de grond voor woonproject Boevrie

Met graafmachine en sloophamer in de hand heeft schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon het startschot gegeven van de afbraakwerken op de voormalige VTI-site in de Brugse binnenstad. De schoolgebouwen maken plaats voor het binnenstedelijke woonproject Boevrie.

Nu de leerlingen van het Vrij Technisch Instituut (VTI) in Brugge een nieuw onderkomen hebben gevonden in een gloednieuw schoolgebouw vlakbij het station, kunnen de werken aan het project Boevrie, in de Boeveriestraat, starten. Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon gaf vanmiddag het startschot voor de sloopwerken. Antwoord op toegenomen vraag naar woningen Het nieuwe woonproject zal mee een antwoord bieden op de toegenomen vraag naar meer kwaliteitsvolle nieuwbouwwoningen net buiten het toeristische centrum van de Breydelstad. Concreet zullen er 102 één-, twee- of drieslaapkamerappartementen, 25 eengezinswoningen, 8 stapelwoningen en een kantoorruimte zijn. Parkeerplaatsen, garageboxen, bergingen en fietsenstallingen gaan ondergronds en zullen toegankelijk zijn via de in- en uitrit in de Boeveriestraat en een geïntegreerde fietslift. "Elke woning zal over een individuele geothermische warmtepomp beschikken, dat aangesloten wordt aan een ondergronds reservoir. Zo is het mogelijk om op grote schaal vloerverwarming te installeren”, zegt projectontwikkelaar Stijn Van Hoof. (Lees verder onder de foto's.)