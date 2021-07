Vrijzinnige gemeenschap organiseert Sparks in Ieper

Op het podium staan niet alleen bands, maar ook sprekers. Sparks, zo heet het festival, is een initiatief van de vrijzinnige gemeenschap, onder meer hethuisvandeMens.

Petit Jean en Bekvegter beten vanmiddag met hun slam poetry de spits af. Hun teksten gaan onder meer over politiek, sociale ongelijkheid, racisme. Thema's die je niet verwacht op een festival. Er staan ook bekende artiesten en sprekers op het programma, zoals Stef Camil Karlens en Kurt Van Eeghem. De debatten en lezingen gaan over de meest uiteenlopende thema's. Het evenement wordt ondersteund door de volledige vrijzinnige gemeenschap van West-Vlaanderen. 2021 is een feestjaar voor hen. Want 50 jaar geleden werd de Unie van Vrijzinnige Verenigingen opgericht.