Vrijwilligers verdelen mondmaskers in Ledegem

In Sint-Elooiswinkel bij Ledegem heeft een 80-tal vrijwilligers zaterdagochtend mondmaskers verpakt en verdeeld voor de inwoners.

De vrijwilligers kwamen samen in cultuurcentrum DE L!NK om herbruikbare maskers samen met instructies in enveloppen te stoppen. Daarna kreeg elke vrijwilliger één of enkele straten toegewezen.

De verdeling gebeurt op initiatief van de gemeente, ook kleinere gemeentes zetten dus alles op alles om hun inwoners te beschermen tegen het coronavirus. De mondmaskers zelf zijn een groepsaankoop van regio Zuid-West-Vlaanderen.