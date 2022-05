Vrijwilligers politie Houtsche doen pionierswerk

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan politiezone Het Houtsche in Oostkamp. Die zone werkt al 8 jaar met vrijwilligers, en is op dat vlak een pionier. De vrijwilligers worden onder meer ingezet voor advies rond inbraakpreventie.

Johan Verplancké is één van de 15 vrijwilligers die actief is bij politiezone Het Houtsche. Vandaag was hij op pad om mensen advies te geven hoe ze een inbraak kunnen voorkomen. Dit vrijwilligerswerk doet hij al 8 jaar. De vrijwilligers geven ook raad aan bedrijven en aannemers hoe ze hun eigendom en bezittingen beter kunnen beschermen tegen diefstal. Ze volgden daarvoor een intensieve opleiding.

Minder inbraken

Het Houtsche is een zone waar traditioneel veel inbrekers op pad zijn, omdat Beernem, Oostkamp en Zedelgem dicht bij de autosnelweg liggen. Sinds het inzetten van de vrijwilligers gaan de cijfers de goeie kant uit.

Ook voor meer verkeersveiligheid

Het Houtsche zet de vrijwilligers ook in voor verkeersveiligheidsacties. Ze merken fietsen en controleren bijvoorbeeld ook fietsverlichting van schoolkinderen. Door het inzetten van vrijwilligers hebben de agenten meer tijd vrij voor ander werk.