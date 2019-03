In Reningelst hebben vrijwilligers vandaag een voedselbos van 1, 6 hectare op een oud weiland aangeplant. Op termijn zou dit project evenveel voedsel moeten kunnen voortbrengen als de traditionele landbouw op dat stuk grond, maar dan wel met minder mest en water.

De realisatie in Reningelst is een pilootproject, waarbij de voedselproductie zoveel mogelijk het ecosysteem van een bos volgt. Maar het voedselbos heeft ook een toekomstvisie. Het is een langetermijnproject, waarbij de bomen pas vruchten zullen dragen voor de volgende generatie. Door de klimaatcrisis en de dalende grondwaterreserves willen de initiatiefnemers andere en meer duurzame methodes testen om voeding te produceren.