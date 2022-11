Vrijwilligers helpen mee gegevens verzamelen over zwerfvuil op strand

Maandag ondertekende de vzw daarover een overeenkomst met de minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Zo willen beide partners het probleem van zwerfvuil op de stranden efficiënt aanpakken.

Ter gelegenheid van de Europese Week van de Afvalvermindering gaan minister Van Quickenborne en de vzw Proper Strandlopers een samenwerking aan. De vzw bestaat uit vrijwilligers die afval van de Belgische stranden verwijderen. Voortaan zullen zij hier data van registreren.

"Op de Belgische stranden zijn er gemiddeld 137 stukken vuilnis per 100 meter vloedlijn te vinden. Dat is vijf keer hoger dan de Europese norm", zegt minister Van Quickenborne. "Het probleem aanpakken is allerminst evident. Het belangrijkste is in de eerste plaats voorkomen dat plastic in het water belandt. Naast actieplannen moeten we ook de krachten bundelen en samen tijd besteden aan concrete opruimacties. Met het aanleveren van data kunnen we heel wat informatie verzamelen waarmee we gerichte maatregelen willen uitwerken om de problematiek aan te pakken".

Concreet zal er in de tien kustgemeenten vier keer per jaar hetzelfde traject van honderd meter geruimd worden. Daarbij zal nauwkeurig geregistreerd worden welk type afval er precies werd gevonden. Deze gegevens zullen dienen als een indicator voor de netheid van de stranden en ze maken ook gerichtere maatregelen mogelijk. In ruil wordt de werking van de Proper Strand Lopers ondersteund met een jaarlijkse toelage van 7.000 euro.

De overeenkomst kadert binnen het federaal actieplan marien zwerfvuil. Het plan wil zwerfvuil op zee voorkomen en afval dat zich al in het mariene milieu bevindt, verwijderen.