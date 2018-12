Vrijwilligers graven tanks op Tankkerkhof op

Langs de Meenseweg in Zonnebeke zijn twee tanks opgegraven op het ‘Tankkerkhof van het Hooge’.

Een team van een 20-tal vrijwilligers onder leiding van archeoloog Maarten Bracke ging op zoek naar de restanten van Britse oorlogstanks uit de Eerste Wereldoorlog. “Ter hoogte van het Hooge Crater Museum was er een anti-tankkrater en moesten ze de weg verlaten om deel te nemen aan de derde Slag van Ieper. Maar toen ze in dat lager gelegen stuk terechtkwamen, zijn ze allemaal verzonken in de modder”, legt Niek Benoot van het Hooge Crater Museum uit.

De vondsten gaan naar het Hooge Crater Museum, waar ze in maart 2019 deel zullen uitmaken van een tentoonstelling over de wederopbouw en het oorlogstoerisme na de wapenstilstand van 1918.