Vrijwilligers en leden van GROS delen geld uit

Door symbolisch geld uit te delen aan biowinkel Biobes en de Wereldwinkel wil de GROS (Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en Lokale Solidariteit) mensen wakker schudden en motiveren om mee te investeren in een betere en rechtvaardigere wereld.

Voorzitter van de GROS, Jacques De Bruyne, ziet dat er vandaag heel wat geld gaat naar verkeerde zaken. Hij doelt op de wapenindustrie, vervuilende bedrijven en bedrijven die de mensenrechten schenden. Hij wil een gemeenschappelijke investering: "Nochtans is de beste investering er één waar iedereen beter van wordt. De 11.11.11.-campagne wil oproepen om de omslag te maken en mensen en verenigingen te steunen die vechten voor een leefbare planeet en een eerlijke verdeling van macht en geld."

De vrijwilligers van 11.11.11. trekken in het weekend van 13 en 14 november opnieuw door de straten of staan aan een lokale winkel of supermarkt om geld in te zamelen.