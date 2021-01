Vrijspraak voor dagenlange opsluiting en verkrachting van ex-vriendin

Het openbaar ministerie had 37 maanden effectieve celstraf gevorderd. D.D. kreeg wel een jaar voorwaardelijk voor de klappen die hij uitdeelde aan het slachtoffer.

Op 16 april belde D.D. zelf naar de politie voor problemen met zijn 47-jarige ex-vriendin. Ze hadden elkaar in 2016 leren kennen tijdens een behandeling voor hun alcoholprobleem. Ter plaatse kreeg de politie al de indruk dat de vrouw eigenlijk het slachtoffer was. De beklaagde gaf zelf toe dat hij slagen had uitgedeeld en dat hij een bakje aardbeien in haar gezicht had geduwd.

Tien dagen later werd de politie opgeroepen door de stiefvader van het slachtoffer. Ze verklaarde dat ze al die tijd was vastgehouden in het appartement van haar ex-partner. In die periode mocht ze enkel een roze badjas dragen en mocht ze zich niet wassen. Bovendien werd ze naar eigen zeggen drie keer daags verkracht en moest ze met de beklaagde naar porno kijken. Tijdens het dagelijkse toegelaten telefoontje naar haar stiefvader kon ze uiteindelijk alarm slaan.

De verdediging pleitte dat het onderzoek erg eenzijdig werd gevoerd. Meester Elisabeth Vanpeteghem merkte op dat het slachtoffer dagelijks aan haar stiefvader vroeg om haar te komen halen. Het staat volgens de advocate van D. dus absoluut niet vast dat de vrouw opgesloten zat. Voor slagen en verwondingen vroeg de verdediging met succes om een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. D. kreeg onder andere een contactverbod met het slachtoffer opgelegd.