Vrijspraak voor collectie oorlogsbommen in huis in Kortrijk

Een demente man van 73 uit Kortrijk is vrijgesproken nadat vier jaar geleden 150 bommen zijn gevonden in z’n huis. De politie ontdekte de verzameling oorlogsmateriaal na enkele bezorgde meldingen van buren.

De onderzoeksrechter had een huiszoeking bevolen. Ook de ontmijningsdienst Dovo en de Civiele bescherming werkten mee. Het huis, dat onbewoond was, lag vol met oorlogstuig. Dovo nam een groot aantal bommen mee om ze te ontmijnen. Ook heel wat wapens zijn in beslag genomen. De hele verzameling is verbeurd verklaard.

De man kreeg de vrijspraak omdat hij door z’n ziekte niet meer verantwoordelijk is voor z’n daden.

