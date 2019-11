Vrije Poperingse scholen in één College

Vorig schooljaar startte de scholengemeenschap al met één gemeenschappelijke eerstegraadsschool: de Keiwijzer.

Directeur Lieven Delvoye: “De naam van de school wordt Lodewijk Makeblijde College. Lodewijk Makeblijde was een rasechte Poperingenaar, geboren in 1565. Hij was jezuïet en als professor moraaltheologie had hij de reputatie om moeilijke zaken eenvoudig en helder uit te leggen. Zijn lijfspreuk was ‘overal blij’, wat getuigt van een positieve ingesteldheid met knipoog naar zijn familienaam. De term ‘College’ verwijst naar het collectieve, het samen leren, en naar onze missie om uit elke leerling en medewerker het maximum te halen.”

Concreet start Makeblijde vanaf schooljaar 2020-2021 met het derde jaar, dus met de leerlingen die nu in het tweede leerjaar in De Keiwijzer zitten.