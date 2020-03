Vrijdag nu dag als een andere voor moslimgemeenschap

Houcine Denomare toont een lege El Nour moskee in Roeselare en bidt alleen. In de vakantie komen er op vrijdag zo'n 700 mensen bidden, anders zo'n 400. Maar dat is al niet meer het geval sinds 13 maart. Ze moeten op vrijdag nu vijf keer per dag thuis bidden, net zoals op andere gewone weekdagen.

Geen alternatief

Anders dan bijvoorbeeld bij de katholieke kerk is er geen alternatief via een onlinegebed. "Dat lukt niet. Iedereen moet op hetzelfde moment de imam horen. Dat is stipt om 13u30. Maar daar hebben wij de apparatuur niet voor", zegt Houcine Denomare van de El Nour-moskee



Intussen krijgen ook de moslims via de gemeenschap te horen om zich strikt aan de regels te houden en vooral thuis te blijven.