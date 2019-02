Vriendin slachtoffer campingmoord: "Hij had een hart van goud"

Voor vrienden en familie van Mihaël, het slachtoffer van de campingmoord in Middelkerke, is de reconstructie van vandaag een pijnlijke zaak.

Alles wordt opnieuw opgerakeld en dan vooral de verschrikkelijke manier waarop de man aan zijn einde kwam, bemoeilijkt het verwerkingsproces. Een goede vriendin uit Oostende doet haar verhaal.

Nathalie De Jonghe: “Het is nu dat ze gaan zeggen: hoe hebben ze hem kapotgemaakt? Er zijn frustraties omdat het allemaal zo lang duurt en vooral, waarom is het gebeurd, heeft hij veel afgezien, wat ging er in hem om? Dat zijn allemaal vragen waar ik mee zit.”

"Hij was goed bezig"

Nathalie en Mihaël woonden een tijdlang samen en waren goeie vrienden. Zijn spullen heeft ze bewust weggestoken in dozen. Ook het opnieuw bekijken van foto’s blijft lastig. “Hij had echt een hart van goud. Voor de buitenwereld was hij een drugsverslaafde. Hij heeft wel een drugsverleden maar hij had zich herpakt. Hij was juist goed bezig.”

Om alles te verwerken houdt Nathalie zich bezig: zo zette ze zich tijdens Music for Life in voor ‘stop zinloos geweld’.

