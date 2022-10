"Vrienden voor het leven": Zo vieren jongeren Dag Van De Jeugdbeweging

Dag van de Jeugdbeweging en dus heel wat jongeren in uniform naar school of op straat. Vanmorgen begon dat voor sommigen al met een fuif en een ontbijt samen, en ook op school waren er op de meeste plaatsen speciale activiteiten. Dat was onder meer zo in het MMI in Kortemark.

"Dat is een klassieker hier bij ons", zegt Tom De Proft van MMI in Kortemark. "Dat doen we elk jaar, op vraag van de leerlingen zelf. Ze doen niks liever. En dan hebben we ook onze muziek. Dat is een wekelijkse traditie. Maar nu is het elke pauze muziek, en dat vinden de leerlingen fantastisch."

Chiro, KSA, Scouts of KLJ, iedereen danste mee. En allemaal weten ze goed waarom ze in een jeugdbeweging zitten.

Lotte Vandamme van Chiro Zarren: "De jeugdbeweging, dan kom je gewoon samen met heel je groep. Maak je plezier, leer je mensen kennen, en je leert heel veel bij."

"Het is nu mijn vierde jaar in KLJ Eernegem", zegt Jarne Jonckheere. "’t Is voor de bende, we komen goed overeen en we maken veel plezier."

Groepsgevoel en identiteit

"Ik denk dat in een jeugdbeweging zitten een manier is om hun identiteit te tonen", zegt Tom De Proft van MMI. "En hun energie kwijt te geraken. Groepsgevoel ook, en ook heel veel andere dingen van het leven ervaren. Zeker de mensen die later in de leiding gaan, kunnen daar later heel veel uithalen."

"Dat zijn vrienden die je maakt voor het leven en je bent 24/7 mee bezig", zegt Ilana Vannieuwkerke van Chiro Ichtegem. "Onze KLJ is één grote bende", vult Sarah Vervaele van KLJ Lichtervelde aan. "Er zijn geen kliekjes, iedereen praat tegen mekaar. Je beleeft de beste tijd van je leven."