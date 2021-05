Vrienden fietsen 1.000 kilometer voor Kinderziekenhuis

Zes West-Vlamingen zijn vanmorgen met de fiets vanuit Oudenaarde vertrokken richting Mont Ventoux in Frankrijk. Een rit van meer dan 1.000 kilometer die ze in vijf dagen zullen afleggen.

Ze doen dat om geld in te zamelen voor het kinderziekenhuis van het UZ Gent. Met de opbrengst wil het ziekenhuis de buitenspeeltuin en de spelotheek verder uitbouwen.

De fietstocht is een initiatief van Leendert Van Hulle uit Anzegem. Zijn dochtertje Minne dat nu 18 maanden is, had, toen ze amper drie weken oud was, een zware RSV-infectie. Ze werd twee weken beademd in het Kinderziekenhuis van het UZ Gent en kwam er weer helemaal bovenop. Om het ziekenhuis te bedanken richtte Leendert de vzw ‘Ride to Unite’ op. Ondertussen hebben ze al 20.000 euro ingezameld.

Het startschot van de fietstocht werd gegeven in aanwezigheid van twee echte Flandriens: Peter Van Petegem en Johan Museeuw.