Vrienden en collega's spreken lovend over Cédric V.

Op het assisenproces tegen Cédric V. (33) hebben zijn voormalige collega's een positief beeld geschetst van de beschuldigde. De Boezingenaar stond bekend als een harde werker, die ook steeds behulpzaam was. Uit de getuigenissen bleek ook meermaals dat hij een goede band had met zijn vader...

De partner van Cédric V.'s beste kameraad kon eigenlijk niets slechts vertellen over de beschuldigde. "Hij is wel wat stoer, maar enorm lief, sympathiek en gevoelig. Hij is ook altijd enorm dankbaar geweest, bijvoorbeeld toen hij bleef eten. Hij hielp ook altijd mee opruimen."

Elisa V. ging de Boezingenaar ook meermaals opzoeken in de gevangenis. "Cédric is er echt kapot van. Tot op vandaag kunnen we het nog altijd niet geloven. Hij heeft dat nooit willen doen, daar ben ik 1.000 procent zeker van."

Die laatste uitspraak was koren op de molen van de verdediging. "Dat zal ook mijn stelling zijn, maar het is aan de jury om daarover te oordelen", reageerde meester Johan Platteau.

Ook de toenmalige schoonmoeder van de beschuldigde had enkel positieve herinneringen. "Cédric was een fantastische jongeman. Vrolijk, altijd welgezind. Tof, leuk en met zin voor humor." Van ruzies met zijn vader of enig ander agressief gedrag was volgens Carine A. nooit sprake. "Na de dood van mijn zoon heb ik heel veel steun van hem gehad. Hij werd een beetje de zoon die wij verloren hadden."

"Een fijne collega"

Cédric V. ging in 2015 als vertegenwoordiger aan de slag bij Würth. Na zijn opname voor zijn drugsprobleem mocht hij bij de firma blijven. "Hij was een zeer goede en zeer toegewijde verkoper. Professioneel had ik een zeer goed band met Cédric", getuigde zijn toenmalige teamleider. In principe mag de beschuldigde van Pascal G. opnieuw aan de slag als vertegenwoordiger, al zal de definitieve beslissing door de hoofdzetel gemaakt moeten worden. "Hij staat trouwens nog altijd bij ons op de loonlijst."

"Cédric was toen de beste vertegenwoordiger", schetste ook een collega. "Naar zijn klanten en naar zijn collega's toe gaf hij altijd het beste van zichzelf." Robert R. begon zelfs even te huilen toen voorzitter Joeri Pieters polste naar het karakter van de beschuldigde. "Het is een enorm betrouwbaar mens, een eerlijk mens. En het is een harde werker met een enorm goeie inborst." Net als heel wat andere vrienden en collega's ging R. de beschuldigde ook meermaals opzoeken in de gevangenis.

Simon G. zette vooral de behulpzaamheid van Cédric V. in de verf. "Hij ging alles doen om een klant te helpen, al moest hij daarvoor naar de andere kant van het land rijden. Het is een fijne collega. Ik heb hem nooit agressief gezien." De getuige herinnerde zich hoe de beschuldigde vanuit de gevangenis reageerde op zijn relatiebreuk. "Ik voelde aan zijn stem dat hij er wel van aangedaan was, maar dat hij ook eerlijk was met zichzelf. Hij nam er vrede mee."

"Ik heb Cédric altijd ervaren als een hele spontane kerel, die altijd heel behulpzaam was. Ik mocht hem altijd bellen als ik problemen of technische vragen had", schetste ook Miguel H.

Een goede relatie met zijn vader

Tijdens opendeurdagen bij Würth in Roeselare ontmoette hij ook Ghislain V. enkele keren. "Tuurlijk zat die relatie goed, anders zou zijn vader niet helpen meebouwen aan zijn huis. Ik kon het eerst niet geloven wat er gebeurd was."

Ten slotte werd het gezin door hun voormalige huisarts omschreven als een harmonieuze familie. Dokter Jef B. omschreef de beschuldigde als een correcte, charmante jongeman. Sinds 2011 zocht hij wel regelmatig hulp voor zijn cannabisverslaving. In 2015 werd hij door zijn cocaïnegebruik even opgenomen in het ziekenhuis. "Dan had hij al wat paranoïde wanen, zoals achtervolgingswaanzin." Volgens de huisdokter leek Cédric V. toen dus al te kampen met psychoses.

Bekijk ook: