Vriend Miss België in de cel

De vriend van Miss België Kedist Deltour (24) zit in de cel. Losene Keita (23) werd woensdagavond door de politie opgepakt en is opgesloten vanwege een vroegere celstraf die nog openstond. Dat schrijft HLN.

Het gaat om een oude zaak waar Losene Keita volgens zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke al sinds 2016 niets meer van gehoord heeft. Miss België heeft er alle vertrouwen in dat alles snel weer in orde komt: "Hij is al vijf jaar op het rechte pad", klinkt het.

Bekijk ook