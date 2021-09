Vrees voor meer daklozen: "30 gezinnen alleen al in Kortrijk"

Sociale verhuurkantoren moeten straks fusioneren met sociale woonmaatschappijen, en zoals de toewijzingsvoorwaarden er nu uitzien, zullen de meest kwetsbaren minder kans maken op een woning.

In Kortrijk alleen al zou het gaan om dertig gezinnen die geen dak meer boven hun hoofd zouden krijgen.

"Leefde in mijn bestelwagen"

Kortrijkzaan Bernard Declercq kreeg als dakloze hulp van sociaal verhuurkantoor De Poort op zoek naar een woning. De zestigjarige Bernard is met zijn masterdiploma geen stereotiepe dakloze. Zijn financiële problemen starten in 2008 als hij zijn eigen eco-shopwinkel moet sluiten en achterblijft met een pak schulden.

"Na 2008 ben ik chauffeur geworden en reed ik vijf jaar dubbele shift. 350 uur per maand tot ik een burnout kreeg. Ik woonde in mijn camionette . Ik werkte zo veel dat het zinloos was een woning te hebben. Ik leefde en woonde in mijn camionette," zegt Bernard.

"Dankbaar voor hulp sociaal huurkantoor"

Door de burnout gaat Bernard toch weer op zoek naar een eigen woning. Maar het OCMW van Kortrijk kan hem niet meteen helpen, en zo belandt hij bij het sociaal verhuurkantoor De Poort.

"Ze hebben mij meteen geholpen, vragen gesteld en beslist om mij een woning toe te kennen. Eén van de voorwaarden was dat ik mij inschreef bij sociale woningmaatschappij waar en die woning heb ik nu na 7 jaar ter beschikking krijg, terwijl ik bij de poort meteen een woning kreeg. 092840 Maar ik ben de poort absoluut dankbaar."

"30 extra gezinnen dakloos in Kortrijk"

Een wachtlijst van zeven jaar dus bij de sociale woonmaatschappijen. En die moeten vanaf 1 januari 2023 verplicht fusioneren met de sociale verhuurkantoren. Door het nieuwe toewijzingssysteem zou nog maar één op vijf sociale woningen naar dringende noodhuisvesting voor kwetsbaren gaan. De Poort luidt de alarmbel.

"In Kortrijk wijzen we 160 sociale woningen toe per jaar. 62 via het SVK: crisisopvang, sofaslapers. Die 62 wordt nu gehalveerd. Dat wil zeggen dat er 30 mensen minder geholpen zullen worden in die nieuwe woonmaatschappij en dat is zeer alarmerend. Nu moet je voor een sociale woning gebonden zijn aan een gemeente, er al lang wonen. Dat staat haaks op het kwetsbare van een sociale huurder," zegt Thomas Raes van De Poort.

Huurpunt Vlaanderen, de overkoepelende organisatie van sociale verhuurkantoren, roept de overheid op om de toekenningsvoorwaarden voor de meest kwetsbaren alsnog aan te passen.