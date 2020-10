Vreemd: lege terrassen in herfstzon in Brugge

Vreemd beeld op de Markt in Brugge: lege terrassen in de herfstzon. Sinds gisteravond is de horeca gesloten.

In Brugge loopt er heel wat volk rond in het centrum maar een terrasje of een restaurantbezoek zit er niet in. Alle horeca-zaken zijn gesloten omwille van de coronacrisis. Het personeel staat op tijdelijke werkloosheid.

"Steun niet voldoende om vaste kosten te betalen"

"Opnieuw een harde klap voor ons", zeggen horeca-uitbaters.

"Sommige zaken bereiden zich voor om weer over te stappen naar een afhaal-formule. Gelukkig is er steun van de overheid maar die is vaak niet genoeg om onze vaste kosten te betalen. Als deze maatregel lang gaat duren, dan zullen heel wat cafés en restaurants definitief moeten sluiten."

Horeca Brugge roept iedereen op om de maatregelen strikt op te volgen.

