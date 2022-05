Vredesvlag kleurt Grote Markt Ieper

Vredesstad Ieper heeft vanmiddag nog eens de reuzegrote vredesvlag ontplooid. Ze wil zich uitspreken tegen de oorlog in Oekraïne en start daarom met een reeks muzikale protestacties op donderdagavond.

Meer dan 100 activisten, onder wie vooral jongeren, droegen het gigantische doek en brachten een boodschap van vrede. Sinds de Eerste Wereldoorlog Ieper in puin achterliet, volgden de oorlogen zich nog tot op vandaag op. Net zoals in Bosnië-Herzegovina gebeurde tijdens de Balkanoorlog, kiest Ieper nu het wapen van de muziek uit solidariteit met Oekraïne. Iedereen kan zich kandidaat stellen om op een donderdagavond onder het Nieuwerck, naast de Lakenhallen, een artistieke bijdrage te leveren. De vredesvlag is de grootste regenboogvlag ter wereld en kostte 30 naaisters meer dan 200 uur om te maken.