Vredesactie Brugge herdenkt Irakese vluchteling die verdronk

Aan bibliotheek De Biekorf heeft Vredesactie Brugge zaterdagochtend een herdenking gehouden voor Nicknam Masoud. Dat is de drenkeling die eind augustus voor de kust van Zeebrugge gevonden werd. De vredesbeweging lanceert ook een open brief.

Het lichaam van de 48-jarige Masoud werd eind augustus aangetroffen in de buurt van het windmolenpark van Zeebrugge. Hij had nog een zwemblies aan en rond zijn lichaam had hij lege plastic flessen gebonden. Wellicht wou hij de oversteek maken naar Engeland, vanuit het noorden van Frankrijk.

Hoewel er gecommuniceerd werd dat de vluchteling een Irakees zonder familie was, bleek het later om een Iraan mét kinderen te gaan. Vredesactie Brugge pikt dat niet. "Hoe kon een onderzoek naar zijn identiteit zo fout lopen? We richten daarom een open brief aan de Procureur des Konings om hierover uitleg te verstrekken", klinkt het.

(lees verder onder de foto)

De manifestatie vindt niet toevallig op 28 december plaats. Dat is de dag waarop 2.000 jaar geleden de vlucht naar Egypte van start ging. Ook vandaag zijn nog veel mensen op de dool voor conflicten die veel beter door dialoog opgelost worden, stelt Vredesactie nog.

Bekijk ook: