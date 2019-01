Vrederechter riskeert 6 maanden cel voor gesjoemel

500.000 euro

De Oostendse vrederechter bracht 500.000 euro cash over van een bank in Zwitserland naar zijn kluis in België met de auto. Hoewel het geld niet was aangegeven, beweert De Palmenaer bij hoog en bij laag dat hij onschuldig is.

Zwitserse wikkels

De advocaat van de vrederechter vroeg wel een regularisatie aan voor 600.000 euro op een rekening in Luxemburg. Maar over de Zwitserse rekening werd met geen woord gerept.

Het geld kwam aan het licht tijdens een huiszoeking begin 2014 in het appartement van De Palmenaer. Toen de speurders Zwitserse wikkels rond de stapels bankbiljetten in de kluis opmerkten, kwam er een fiscaal onderzoek.

De procureur-generaal vorderde een gevangenisstraf van zes maanden, al dan niet met uitstel, een geldboete van 50.000 euro en de verbeurdverklaring.

Lees ook