Vrachtwagenchauffeur sterft bij arbeidsongeval

Bij grondwerken op de site van de voormalige suikerfabriek in Veurne is kort na de middag een man om het leven gekomen toen hij met z’n vrachtwagen in een spaarbekken belandde. Het gaat om een Pool van 35.

De speciale laadtruck voor aarde en puin kantelde om een nog onbekende oorzaak en kwam met zijn voorkant in het water terecht en zonk onmiddellijk. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De duikers van de brandweer van de zone Westhoek gingen meteen op zoek naar de chauffeur. Na ongeveer een uur kon het levenloze lichaam van de man uit de cabine van het voertuig gehaald worden. De vrachtwagen werd daarna met een kraan, die ook op de werf aanwezig was, uit het water getakeld.

"Volgens de eerste vaststellingen is het voertuig van de weg geraakt en in de aanpalende plas gereden", meldt het arbeidsauditoraat. Er zou een aanzienlijk niveauverschil zijn tussen de weg en de bewuste plas. Volgens de arbeidsauditeur was een bevriende collega slechts indirect getuige van het ongeval. In een poging om zijn collega te redden dook hij nog tevergeefs in het water. De precieze oorzaak van het arbeidsongeval is voorlopig dus nog onduidelijk. Het arbeidsauditoraat heeft dan ook onder meer een verkeersdeskundige aangesteld om meer zicht te krijgen op de omstandigheden.