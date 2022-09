Vrachtwagen vast in middenberm op de E40 in Oostduinkerke

De vrachtwagen kwam daardoor vast te zitten in de middenberm en is vooraan zwaar beschadigd. Het verkeer dat in de richting van Jabbeke rijdt moet de autoweg verlaten in Oostduinkerke om een eind verder de autoweg terug te vervoegen. De bestuurder werd niet gewond. Voor de takeling werd het stuk snelweg voor de afrit Oostduinkerke afgesloten.