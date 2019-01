Vrachtwagen in schaar op A11

Het sneeuwlaagje bleef wel op een aantal plaatsen liggen. Dat zorgde in de ochtendspits voor files rond Oostende en Oudenburg op de E40, hoofdzakelijk omdat het verkeer achter uitgereden strooiwagens aanreed.

Er waren ook geen grote ongevallen. Volgens pechverhelpers waren de chauffeurs alert en werd er met een aangepaste snelheid gereden. Er waren onder meer kleine ongevallen op de Zuiderring in Ieper, op de E403 net voor de verkeerswisselaar met de E40 in Brugge, en op de A11. Daar moest een Roemeense vrachtwagenchauffeur uitwijken omdat een wagen voor hem plots remde. Zijn vrachtwagen ging daardoor in schaar.