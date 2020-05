Vrachtwagen rijdt in op file

Maandag is een Poolse vrachtwagenbestuurder ingereden op een vrachtwagen die in de file stil stond door grenscontroles bij de afrit Adinkerke richting Brussel.

De cabine van de vrachtwagen scheurde los van de vrachtwagen en belandde tegen de betonnen vangrail in het midden van de autosnelweg. De Poolse bestuurder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeval gebeurde op 400 meter van de afrit van Adinkerke. De brandweer van de Panne en enkele zware takelwagens kwamen ter plaatse om de baan terug vrij te maken. Er ontstond een file tot aan het complex in Ghyvelde waar het verkeer via een alternatieve route terug naar de E40 in Adinkerke werd geloodst.