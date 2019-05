Vrachtwagen met varkens gekanteld op E40

Op de E40 van Oostende naar Brussel is het verkeer stilgevallen door een gekantelde vrachtwagen geladen met varkens, ter hoogte van het complex van Brugge . De autosnelweg is vanaf 10u15 volledig afgesloten voor het verkeer.

Een vrachtwagen die van de E403 kwam en de E40 wilde oprijden ging aan het slingeren en belande op zijn zij, dwars op de rijweg richting Gent. De chauffeur zat gekneld in zijn vrachtwagen en werd door de brandweer bevrijd. Hij is met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De vrachtwagen is geladen met 187 varkens. Die moeten op een andere vrachtwagen worden overgeladen. Hoelang de hinder nog zal duren is niet duidelijk. "Van Snellegem tot Oostkamp is het twee uur aanschuiven. De takeling wordt een lastige klus," waarschuwt Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.