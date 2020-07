Vrachtwagen met stro brandt uit op E17

Op de E17 ter hoogte van Waregem is maandagavond een vrachtwagen geladen met stro volledig in vlammen opgegaan.

Twee vrachtwagens van een Poolse firma reden omstreeks 19 uur richting Antwerpen toen het mis liep. De bestuurder van de vrachtwagen die de getroffen vrachtwagen volgde, merkte plots het vuur op ter hoogte van de lading stro en maande zijn collega aan om te stoppen. De chauffeur slaagde er nog in om de vrachtwagen op de pechstrook te parkeren en probeerde nog om het vuur te lijf te gaan met snelblussers, maar dat bleek al gauw onbegonnen werk. In geen tijd stonden zowel de lading stro als de vrachtwagencabine volledig in lichterlaaie. De man slaagde er nog net in om wat spullen uit de cabine in veiligheid te brengen en zichzelf uit de voeten te maken.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Wel konden ze niet vermijden dat de vrachtwagen met lading volledig uitbrandde. Tijdens de bluswerken bleven zowel de rechter- als middenrijstrook afgesloten voor het verkeer richting Antwerpen. Al die tijd kon het doorgaand verkeer enkel over de linkerrijstrook, waardoor meteen een sterk aangroeiende file ontstond in de richting van Antwerpen, met wachttijden die opliepen tot ruim een halfuur.