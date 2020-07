Vrachtwagen met grind gekanteld op A19 in Ieper, chauffeur zwaargewond

Op het einde van de A19 in Ieper is de autosnelweg afgesloten door een verkeersongeval.

Een vrachtwagen die geladen was met asfalt is daar gekanteld, de bestuurder zat gekneld in zijn cabine en is zwaargewond naar het ziekenhuis van Ieper gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar.

De hulpdiensten raden aan om omleidingen te volgen. Wie naar Poperinge of Veurne moet kan via de N37 Zuiderring rijden. Voor het centrum van Ieper neem je best de afrit vier Ieper- Centrum.

Momenteel wordt de lading overgeschept in een andere vrachtwagen. Dat kan evenwel een eindje duren. Volgens de verkeerspolitie ging de vrachtwagen net voor het ongeval aan het zwalpen door het verlies van een wiel.

