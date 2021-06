Vrachtwagen komt in weide tussen koeien terecht

Maandagavond is een vrachtwagen in een weide terecht gekomen ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E40 te Nieuwpoort.

De vrachtwagen met Duitse nummerplaat kwam uit de richting van Nieuwpoort-Kinderlaan toen het gevaarte ter hoogte van het oprittencomplex E40 plots de baan dwarste richting een kleine zijweg. De bestuurder die blijkbaar onwel was geworden slaagde er niet meer in zijn vrachtwagen af te remmen en reed over een kleine gracht een twintigtal meter een weide in.

Brandweer, MUG en ambulance werden ter plaatse gestuurd omdat er eerst sprake was van een geknelde bestuurder. De bestuurder werd na verzorging ter plaatse naar het ziekenhuis overgebracht. De politie gebruikte een drone om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. Er zouden ook nauwelijks remsporen te zien zijn geweest op de plaats waar de vrachtwagen de baan verliet.