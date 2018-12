Op de E403, ter hoogte van het tankstation in Oekene, is een vrachtwagenchauffeur deze morgen ei zo na op een botsabsorbeerder geknald.

Op dashcambeelden die op Facebook zijn verschenen, is te zien hoe de vrachtwagenchauffeur pas op het allerlaatste moment de botsabsorbeerder weet te ontwijken. Zo niet, was de impact enorm geweest. De man beschikt ongetwijfeld over een zeer goede engelbewaarder...