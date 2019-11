Vrachtwagen kantelt na aanrijding met trein in Zeebrugge

In Zeebrugge is een vrachtwagen met een trein gebotst. Niemand raakte gewond. Wellicht was de trucker verblind de lage zon.

Het ongeval gebeurde rond half twaalf aan een overweg in de Margaretha Van Oostenrijkstraat in Zeebrugge. Dat is aan de terminal van ICO.

De vrachtwagen kantelde na het ongeval, en ligt er nu op zijn zij. De goederentrein raakte voor een stuk naast de sporen.

Er is wel hinder, want het gevaarte zal getakeld moeten worden, en dat kan nog even duren. Ook het goederentreinverkeer zal heel wat hinder ondervinden.

Politie, Infrabel en de verzekeringsmaatschappijen doen de vaststellingen.