Op de E40 is in Jabbeke ter hoogte van de fietsersbrug een vrachtwagen gekanteld en door de middenberm gegaan. Daardoor waren beide rijrichtingen even afgesloten voor het verkeer.

Ondertussen is er één rijstrook richting Oostende terug open en ook twee rijstroken richting Brussel. De verkeershinder is groot.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is gebeurd. De bestuurder van de vrachtwagen is lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis in Oostende. De firma van het betrokken voertuig komt zelf de verloren lading opruimen.