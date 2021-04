Vrachtwagen gaat in vlammen op in Kuurne

Een vrachtwagen geladen met houtkrullen was deze middag de oorzaak van een zware brand langs de Brugsesteenweg in Kuurne.

De dikke rookpluim was van ver te zien, de hulpdiensten waren dan ook snel ter plaatste langs de Brugsesteenweg ter hoogte van de Stokerijmolen. De avondspits langs de drukke verkeersader verloopt moeizaam. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.