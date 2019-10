Vrachtwagen in Bulgarije geregistreerd

De vrachtwagen waarin woensdag 39 lijken zijn gevonden is geregistreerd in Bulgarije. Dit hebben Britse media op gezag van een woordvoeerder van het Bulgaarse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag gemeld.

De truck is geregistreerd in Varna op naam van een bedrijf waarvan de eigenaar een Ierse vrouw is. De registratie gebeurde in juni 2017. De vrachtwagen verliet daags erna het land, schreef de Daily Mirror. De Bulgaarse woordvoerder noemde het "hoogst onwaarschijnlijk" dat de slachtoffers Bulgaren zouden zijn. Ook de Bulgaarse premier Boyko Borissov bevestigde dat de vrachtwagen in zijn land op naam van iemand uit Ierland was geregistreerd en dat de truck sindsdien niet meer in Bulgarije is geweest.

"Er is geen verband met ons op de nummerplaten na", zei de bewindsman op de plaatselijke televisie. Volgens directeur Dimitar Dimitrov van de Bulgaarse Kamer van het wegtransport is het courant dat bedrijven in Bulgarije worden geregistreerd "om te genieten van gunstige fiscaliteit".

De Britse politie blijft ondertussen de vrachtwagenbestuurder verhoren. Zij is ook begonnen de lichamen te identificeren. Tevens is een internationale klopjacht begonnen naar de bende mensensmokkelaars die verantwoordelijk zou zijn. Volgens de Daily Mail bekijken speurders een Ierse smokkelbende die banden zou hebben met de Bulgaarse stad Varna. De slachtoffers zouden zeventig minuten in het Verenigd Koninkrijk zijn geweest vooraleer ze werden gevonden. In de koelwagen kan het tot min 25 graden Celsius zijn geweest. Of de mensen zijn doodgevroren of gestikt is nog niet duidelijk.

