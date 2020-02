Vrachtschip aan ketting voor kust wegens explosiegevaar

Dat meldt het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende. De ijzerertsen zijn op zich "geen gevaarlijke stof, maar als ze begint te broeien, ontsnappen er mogelijk gassen zoals waterstof", klinkt het in een persbericht. Dat heeft mogelijk twee weken geleden, in Franse wateren, voor een kleine ontploffing aan boord van het schip gezorgd, klinkt het.

Geen gevaar

"De situatie is op heden stabiel zowel voor de bemanning op het schip, het schip zelf als de omliggende schepen", aldus het MRCC. "Voor burgers is er geen gevaar." Ondanks de "mogelijke ontploffing" kon het schip, met de Gentse haven als bestemming, doorvaren tot in Belgische wateren. Het MRCC van Cap Gris Nez heeft daarop de collega's in Oostende verwittigd. Daar werd beslist om het schip, de Life Passion, op 2 mijl van het zogenaamde ankergebied te "parkeren" om de situatie te evalueren. Het schip ligt nu op ongeveer 31 kilometer van de kustlijn en op 2 zeemijl van andere schepen die voor anker liggen. Er is ook een veiligheidszone van 1 zeemijl ingesteld. De scheepvaart op de Noordzee wordt hierdoor niet gehinderd.