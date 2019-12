Vraag schorsing bouwdok Zeebrugge maakt Oosterweeltunnel onzeker

Er is mogelijk slecht nieuws voor de bouwheer van de Antwerpse Oosterweelverbinding. Een vzw wil dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning voor het verbreden van het Boudewijnkanaal tussen Zeebrugge en Lissewege schorst en vernietigt.

Daar zou een bouwput komen voor de tunnelelementen voor de Oosterweelverbinding. Dat meldt het gespecialiseerde magazine Flows.

"Behoud van open ruimte"

De Brugse vzw Groen ijvert voor maximaal behoud van groene open ruimte. De zaak tegen de plannen voor de verbreding zal in januari voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen voorkomen. "We zullen gelijk op welke manier alle rechtsmiddelen gebruiken om het verlies van dit groot stuk natuur tegen te gaan. Het is opmerkelijk dat het havenbestuur nog tijdens de lopende schorsingsprocedure het risico nam om dit grote en dure werk al op te starten", zegt de vzw.

Mocht de vergunning voor de aanleg van het bouwdok geschorst en vernietigd worden, zou dat slecht nieuws zijn voor Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding. In Antwerpen vond die niet voldoende ruimte om de tunnelelementen te bouwen.