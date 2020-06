De gemeente Wielsbeke trekt de aanvraag om een Leiearm te dempen weer in.

Het bedrijf Unilin wil er een parking aanleggen, maar onder meer Groen heeft bezwaar ingediend. De partij vindt dat zo’n stukje ongerepte natuur niet mag verdwijnen voor industrie. Na een adviesronde blijkt de aanvraag van de gemeent niet volledig en daarom stapt de gemeente voorlopig af van de plannen.

Het is eigenlijk de provincie die moet beslissen of de Leiearm gedempt mag worden. Maar dat is niet meer nodig, aangezien de gemeente de aanvraag heeft ingetrokken.

Bekijk ook: