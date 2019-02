Vraag naar krachtig klimaatbeleid

Ze steunen het burgerinitiatief 'Sign For My Future', dat vandaag werd voorgesteld in De Munt in Brussel. Het gaat om "het breedst gedragen klimaatinitiatief ooit in België zonder politieke signatuur en zonder commerciële insteek", zeggen de initiatiefnemers. Concreet stelt 'Sign For My Future' drie eisen: er moet een klimaatwet komen, net als een investeringsplan en een neutrale klimaatraad om een "veilig klimaat te waarborgen."

Petitie

Iedereen ouder dan 12 jaar kan de petitie van 'Sign For My Future' ondertekenen op signformyfuture.be. De initiatiefnemers benadrukken dat de campagne tijdelijk is - ze loopt tot aan de verkiezingen op 26 mei -, maar ook "positief en constructief opgevat" en "politiek neutraal en zonder commerciële belangen" is.

Alpro

Voedingsbedrijf Alpro uit Wevelgem is één van de ondertekenaars. “Wij proberen onze uitstoot van CO2 te verlagen in lijn met wat nodig is om 2° klimaatopwarming te vermijden. Het bedrijf streeft er ook naar om voor zijn amandelteelt niet meer water te gebruiken dan beschikbaar is in een lokaal gezond ecosysteem,” zegt CEO Sven Lamote.

“Gezond en duurzaam voedsel staat centraal bij het aanpakken van de uitdagingen die vandaag hoog op de publieke agenda staan. Plantaardig eten is zeker een deel van de oplossing. Alpro zal dan ook blijven investeren in innovatie die ons toelaat zowel de gezondheid als onze planeet te beschermen voor de volgende generaties.”