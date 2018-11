De voorbije dagen hebben vossen opnieuw toegeslagen in de buurt van het provinciaal domein Wallemote in Izegem. Dirk De Jaeger verloor twee zwarte zwanen, drie eenden, een Mechelse koekoek en twee witte zwanen.

“Ik ben opnieuw het slachtoffer geworden van vossen die hier in Wallemote rondzwerven. Enkele weken terug heb ik al een 40-tal kippen, eenden, zwanen en ganzen verloren, en nu hebben ze opnieuw toegeslagen. Het enige wat ik nog overhoud van mijn 200 dieren zijn enkele pauwen en ganzen.” Volgens Dirk De Jaeger lopen de vossen in Izegem ’s nachts gewoon over straat.

