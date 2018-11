Vos bijt 40 kippen en ganzen dood

Eigenaar Dirk De Jaeger woont vlak naast het provinciaal domein Wallemote. Wellicht geraken de vossen moeilijker aan wild voedsel en zoeken ze het daarom buiten het bos. De man vindt dat er dringend iets moet gebeuren aan de overlast die vossen soms veroorzaken.

Dirk De Jaeger: “Ik ben er van aan gedaan. Ik heb zo gestreefd om die dieren een mooie thuis te geven. Via Natuur & Bos heb ik contact gehad met een jager. Ik ben daar niet echt voorstander van maar het is een noodzakelijk kwaad. Ze doen ook nuttig werk. Ik ben dus naar de jagers gegaan en heb gesmeekt: help mij, probeer die vossen in te tomen.”

Dirk zal zijn domein nog beter beveiligen, ook al er is nu al een omheining met elektriciteit. Bij de stad Izegem zijn voorlopig geen andere meldingen binnengekomen van schade. Ook de provincie heeft geen weet van een vossenburcht in Wallemote.