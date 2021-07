Vorig jaar wespenplaag, dit jaar schimmelziekte: West-Vlaamse wijnboeren hebben het lastig

Het wisselvallige weer is geen goed nieuws voor de wijnboeren in Heuvelland. De valse meeldauw, een schimmelziekte, dringt er in de plant, en zorgt ervoor dat de planten kunnen uitdrogen. Vorig jaar kregen de wijnboeren nog te maken met een wespenplaag.

Het wisselvallige weer van de voorbije weken is nefast voor de druivenranken in Heuvelland en omgeving. De wijnboeren krijgen er te maken met de valse meeldauw, een schimmelziekte die optreedt als het veel regent en als de luchtvochtigheid hoog is. Bij valse meeldauw dringt de schimmel in de plant en onttrekt er voedingsstoffen, waardoor de druiven kunnen uitdrogen.

Bij wijndomein Entre-deux-Monts in Westouter b.v. wordt het verlies geschat op zo'n 30%. Ook bij wijngoed Monteberg in Dranouter zal er verlies zijn. Al zal de schade pas echt duidelijk worden bij de oogst begin oktober.