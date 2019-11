Vorig jaar 80 ongevallen op fietssuggestiestroken

Met meer dan 40 kilometer aan fietssuggestiestroken is West-Vlaanderen de absolute koploper, maar mobiliteitsminister Lydia Peeters is geen voorstander van de stroken. Vorig jaar gebeurden nog bijna 80 ongevallen op fietssuggestiestroken in onze provincie.

Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) vindt fietssuggestiestroken geen veilig alternatief voor fietspaden. Ze zal er dan ook niet langer op inzetten. Dat blijkt uit het antwoord van de minister op een vraag van parlementslid Annick Lambrecht (sp.a).

Langs gewestwegen in West-Vlaanderen ligt er 41 kilometer aan fietssuggestiestroken. Dat is meer dan in elke andere provincie. Ter vergelijking : Antwerpen telt 33 kilometer aan suggestiestroken en Oost-Vlaanderen 20 kilometer. In 2018 gebeurden er in West-Vlaanderen 78 fietsongevallen op suggestiestroken. Eén fietser kwam om het leven en 6 anderen raakten zwaargewond.