Voorzichtige start voor amateurtheater

Toneelgroepen mogen weer repeteren en vanaf juli zijn opnieuw voorstellingen mogelijk voor een publiek van maximum 200 mensen. Maar voor veel gezelschappen is 2020 sowieso een verloren jaar. Theater ’t Souffleurke uit Rumbeke moest de voorstellingen in maart abrupt afbreken, maar start vol goede moed met de repetities voor hun volgende productie in oktober. "Het acteren hebben we zeker gemist. Als we weer kunnen starten, kunnen we de mensen weer gelukkig maken," zegt acteur Wouter Dehouck.

De acteurs moeten hun handen ontsmetten, wie wil draagt een mondmasker en alle spelers zitten aan hun eigen tafeltje. "Ook decormatig zijn aanpassingen gebeurd vanwege de social distancing," zegt regisseur Ann Vergote. "Het decor zal groter zijn omdat we de hele scène zullen gebruiken."

Ondersteuning

Het gros van de zo’n 200 West-Vlaamse amateurgezelschappen speelt maar één productie per jaar. Er waren afgelastingen, anderen hebben hun voorstellingen abrupt moeten stoppen. Voor de toekomst zijn er toneelverenigingen die dit jaar helemaal niet meer opstarten en dus financieel in de problemen zullen geraken. 't Souffleurke krijgt alvast ondersteuning van de stad Roeselare. Er zijn meer werkingssubsidies en het gezelschap krijgt ook nog steun voor de aankoop van beschermingsmaterialen.