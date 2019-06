Voorverkoop Rammstein start op 5 juli

De voorverkoop voor het concert van Rammstein op 10 juni 2020 in Park De Nieuwe Koers in Oostende start op vrijdag 5 juli om 11 uur.

Door het grote succes van de volledig uitverkochte Europe Stadium Tour geeft Rammstein een optreden op 10 juni 2020 in Park De Nieuwe Koers in Oostende.

Burgemeester Bart Tommelein is opgetogen dat de band voor Oostende kiest: "Het is fantastisch dat we een klepper als Rammstein mogen ontvangen voor het eerste concert op 'Park De Nieuwe Koers’. Met deze wereldbekende band is de toon meteen gezet voor een succesvolle toekomst van ons nieuw evenemententerrein. We zullen samen met de organisator en met alle betrokken stadsdiensten hard werken om er op alle vlakken een topavond van te maken.”

Tickets kun je kopen via greenhousetalent.be.

