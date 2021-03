'Vooruit’ luidt vernieuwing bij socialisten in

De socialistische partij SPa heet vanaf vandaag beweging ‘Vooruit’. De naamsverandering luidt bij de socialisten een grote vernieuwingsoperatie in, weg van de traditionele partijpolitiek. En dat zullen we ook bij ons zien gebeuren, zeggen de West-Vlaamse kopstukken van Vooruit.

Enkele West-Vlaamse kopstukken volgden in De Haan de bekendmaking van de nieuwe naam en dito logo via Facebook. De nieuwe naam moet de vernieuwing in de partij inluiden. “We gaan niet alleen met een nieuwe naam aan de slag, maar met een nieuwe beweging, weg van traditionele partijstructuren”, vertelt Simon Bekaert, voorzitter Vooruit West-Vlaanderen.

“Grootste participatietraject ooit”

Zo zal de partij naar eigen zeggen het grootste participatietraject ooit op touw zetten. “Daarbij gaan we mensen hun mening gaan vragen, op de werkvloer, op het terrein, ook hier in West-Vlaanderen”, vult Melissa Depraetere, kamerfractieleider Vooruit, aan.

Onenigheid

De nieuwe naam brengt zelfs al meteen kleine veranderingen in het West-Vlaamse politieke landschap met zich mee. De socialisten in Oostende en Roeselare die bij de gemeenteraadsverkiezingen nog onder een andere naam opkwamen, gaan bijvoorbeeld onder Vooruit verder. Toch zorgt de naam ook voor onenigheid. Verschillende andere lokale partijen kwamen bij de vorige verkiezingen onder ‘Vooruit’ op, zoals Koksijde Vooruit, Zwevegem Vooruit of Kortrijk Vooruit.