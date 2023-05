Voortaan zone 30 in alle Heuvellandse dorpskernen

Vanaf vandaag geldt in alle dorpskernen van Heuvelland zone 30. Dat is een stuk veiliger, zegt het gemeentebestuur.

"Dit is zowel een goede zaak voor de verkeersveiligheid als voor de leefbaarheid van de dorpscentra en woonwijken," zegt schepen Dirk Baekelandt. "Met de invoering van de zone 30 maken we de woonomgeving alvast een stuk veiliger. De remafstand bij een snelheid van 30 per uur bedraagt minder dan de helft dan wanneer je 50 rijdt. Daarnaast verkleint ook de kans op een ernstig letsel of overlijden bij een aanrijding met een lage snelheid."

Er is ook minder uitstoot zegt de gemeente, en ook minder lawaai van het verkeer.