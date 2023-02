Voortaan ook virtuele rondvaart in Brugs belevingsmuseum

Een Middeleeuws schip neemt de opvarenden mee op een virtuele rondreis. Scholen, maar ook heel wat buitenlanders bezoeken Historium. De nieuwe VR-boot kan rekenen op 100 000 euro subsidies van de provincie. (lees verder onder de foto)

Historium Brugge ging open in 2012 en ontvangt jaarlijks zo’n 100.000 bezoekers, Interactieve beleving en virtual reality spelen een steeds grotere rol in het museum. "Je vaart Brugge binnen, je komt in de Waterhal, de plaats waar het Historium vandaag nog altijd staat," zegt Stijn Boone van Historium. "Dan zie je van binnenuit die fantastische overdekte hal. Dan vlieg je een stukje over de stad en op het einde gaan we naar de Sint-Donaaskerk en zie je het mooie werk van Jan Van Eyck en kanunnik van der Paele."

Leuke les

"Daarna komt er nog wind waaien in je gezicht in VR en als je goed oplet dan ruik je zelfs de Middeleeuwen. Alles om de beleving op en top te maken en van een geschiedenisboodschap een leuke les te maken."

Vorig jaar bezochten 28.000 schoolkinderen de binnenattractie. In de nieuwe VR-boot kunnen 42 mensen instappen. De virtuele trip duurt goed een kwartier. De virtuele boottrip is trouwens een realisatie van Alfavision, een Brugse wereldspeler die zich toelegt op museale virtuele beleving.