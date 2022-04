In de gesloten jeugdstelling De Zande in Beernem verblijven er niet langer alleen meisjes. Sinds deze week zijn daar ook vier jongens bijgekomen.

Er is plaats voor 53 jongeren, tot nu alleen meisjes. Maar vanaf deze week worden de leefgroepen opgesplitst en zal er ook plaats zijn voor 18 jongens. In een gesloten jeugdinstelling verblijven jongeren die een misdrijf hebben gepleegd of die in een problematische thuissituatie verkeren.